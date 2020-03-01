Denizlispor galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor karşısında dindirdi

Süper Lig'in 24. hafta maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2020 yılındaki ilk lig galibiyetini almayı başardı.

Süper Lig'in 24. hafta maçında 2020 yılında lig galibiyeti alamamış iki takım olan Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Mustafa Yumlu'nun 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi, 45. dakikada Hadebe'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor karşısında ikinci yarıda Barrow'un attığı golle 2-0'ı da buldu ve karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Bu sonuçla ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini alan Bülent Uygun'un takımı, puanını 27'ye yükseltti. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 5 maçlık mağlubiyet serisini bozamadı ve 6. mağlubiyeti alarak 24 puanda kaldı.