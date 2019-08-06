Denizlispor, Frederic Veseli ile anlaşma sağladı

Denizlispor yönetimi, İtalya Serie A'da küme düşen Empoli'nin Arnavut oyuncusu Frederic Veseli ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala Denizlispor yönetimi, transferde gaza bastı. Savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen yeşil-siyahlıların aradığı ismi İtalya'da bulduğu ortaya çıktı.

Yöneticilerin, Empoli forması giyen İsviçre doğumlu Arnavut futbolcu Frederic Veseli ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Son 3 sezonu Empoli'de geçiren Veseli, İtalyan ekibinde 79 maça çıkmış ve 4 asist yapmıştı. Verdiği transfer haberleriyle ün salan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Veseli'nin İsviçre'de sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından Denizlispor'la mukavele imzalayacağını iddia etti.

Savunmaya ve orta sahaya takviye istediğini daha önce açıklayan teknik direktör Yücel İldiz'in de Veseli'yi istediği belirtildi. Veseli'nin Empoli ile 2022 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

ANDREI IVAN GÜNDEMDE

Denizlispor'un Veseli'nin yanı sıra Rusya'nın Krasnodar ekibinde görev yapan 22 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan'la da temasta olduğu ileri sürüldü. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Ivan, Krasnodar'ın yanı sıra CSU Craiova, Rapid Wien takımlarında da oynadı. Forvet olarak da oynayabilen İvan'ın da Denizlispor'a gelmeye sıcak baktığı transferinin bu hafta içinde netleşeceği öğrenildi.

RABIU İLE GÖRÜŞÜLECEK

Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Denizlispor, son olarak Rusya 1. Lig takımlarından KS Samara forması giyen ön libero Mohammed Rabiu ile de görüşecek. Yeşil-siyahlı Ege temsilcisi, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Mohammed Rabiu'yu Türkiye'ye davet etti. Ganalı oyuncunun kariyerinde Udinese, Sampdoria gibi önemli İtalyan takımları da yer alıyor. Yönetimin bu hafta içinde Rabu ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Anlaşma sağlanılması halinde Ganalı oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

(Yeni Asır)