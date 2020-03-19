  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 13:09
  • |
  • 19 Mart 2020 Perşembe 13:09

Denizlispor erteleme istiyor

Denizlispor erteleme istiyor

Paylaş

Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, "Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor." dedi.

Özsaraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlisporlu futbolcuların, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı oyuncuların gerekirse deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı almayı bile düşündüğünü anlatan Özsaraç, "Tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptırıyoruz ama oyuncular genel olarak çekiniyor. Bu salgın oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiledi. Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor. Deplasman maçına gitmek istemiyorlar." diye konuştu.

Futbolcuların idman yapmak istemediğine işaret eden Özsaraç, şikayetlerini kendilerine bildirdiklerini ancak onları ikna etmekte zorluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

title

Fenerbahçe mağazaları geçici olarak kapatacak

title

Altay'dan Fenerbahçe'ye Koşukavak yanıtı: 'Hedefimiz şampiyonluk'

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

Spor Bakanı Kasapoğlu ERTELEME için devrede
Spor Bakanı Kasapoğlu ERTELEME için devrede

Spor Bakanı Kasapoğlu ERTELEME için devrede

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınına yönelik süreç ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi
Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi

Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş
Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber
Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber

Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber

Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...
Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.

Radamel Falcao veda ediyor
Radamel Falcao veda ediyor

Radamel Falcao veda ediyor

G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.