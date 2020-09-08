Denizlispor, Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann için bastırıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şu ana kadar Cenk, Bakalorz, Mesanovic, Sagal ve Pantilimon ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar sağ bek Fabiano Leismann'ı gündemine aldı. Zeki'nin takımdan ayrılmasıyla o bölgede elinde sadece Lopes kalan Denizlispor'un bonservisi Palmeiras'ta bulunan Brezilyalı oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi.

Geçen sezonu Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak geçiren Leismann'dan cevap bekleyen Ege ekibinin transferi en kısa sürede netleştireceği kaydedildi. Kariyerine ülkesi Brezilya'da Chapecoense takımında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional ve son olarak Boavista'da oynadı. Leismann geçen sezon Boavista'da 27 maçta görev aldı. Toplam 2231 dakika sahada kalan deneyimli sağ bek 2 asist yaptı. Denizli'nin listesindeki Beşiktaş'tan ayrılan stoper Enzo Roco ise Karagümrük'e imza attı.