Denizlispor-Alanyaspor | CANLI

İLK 11’LER
Denizlispor: Cenk, Lopes, Fabiano, Mustafa, Bergdich, Murawski, Recep, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Salih, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
YUKATEL DENİZLİSPOR 1-0 AYTEMİZ ALANYASPOR | CANLI
Gol: Dk.10 Rodallega
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
10’ Denizlispor’da sağ kanattan içeri çevrilen topta kaleci Marafona meşin yuvarlağı elinden kaçırınca Rodallega topu ağlara göndermekte zorlanmadı. (1-0)
16’ Hugo Rodallega rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
24’ Ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
26’ Ceza sahası sağ iç çaprazında Adam Bareiro tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
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