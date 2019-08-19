Denizlispor 2 transfer daha yapacak

Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, transferde gaza basacak.

Şu ana kadar kadrosuna 13 futbolcuyu dahil eden yeşil-siyahlıların 2 ismi daha takıma kazandıracağı belirtildi. "Eksiklerimiz var" diyen teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere 2 yabancı futbolcu getireceği ifade edildi. Başkan yardımcısı Engin Şahin, iyi bir takıma sahip olduklarını ancak bazı bölgelere takviye gerçekleştireceklerini dile getirdi. Şahin, "Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz" açıklamasında bulundu.

Galatasaray zaferinin ardından bu hafta Antalyaspor'a konuk olacak Ege ekibi, 3 günlük iznin ardından idmanlara başladı. Galatasaray maçının 74'üncü dakikasında sol arka adalesinden sakatlanan yeni transfer Barrow'un ciddi bir sorunu olmadığı öğrenilirken, Başkan Ali Çetin, Antalya'dan da 3 puanla döneceklerini söyledi. Antalyaspor'un ardından bu kez Göztepe'ye misafir olacaklarını hatırlatan Çetin, "Üst üste deplasman maçlarına çıkacağız. Her karşılaşmayı kazanmak için oynuyoruz. Galatasaray galibiyeti bizi çok motive etti ancak bu maç geride kaldı. Devamını getirmeliyiz. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam" cümlelerini kullandı.

(DHA)