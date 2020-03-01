Denizlispor - Yeni Malatyspor maçı öncesi 'İdlib Kahramanları' unutulmadı

Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadı koltukları Türk bayrakları ile donatılırken, reklam panolarında ise İdlib’de şehit olan askerlerin fotoğraf ve isimleri yansıtıldı.

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) alınan karar gereği Suriye’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen İdlib’deki kahraman Mehmetçikler, Denizlispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında unutulmadı. Maçın oynandığı Denizli Atatürk Stadı’nda taraftarların oturacağı tribünlere binlerce Türk bayrağı bıraktı. Saha kenarındaki dijital reklam panolarında ise İdlib kahramanlarının fotoğrafları ve isimleri yansıtıldı. Denizlispor’un bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük destek gördü.

Taraftarlar ise stadın açık tribünlerinde devasa ebatlarda üzerinde asker resminin ve ‘Türk Milleti Ordusunun Yanında’ yazılı bez afiş açtı. Taraftarlar ayrıca maç öncesi sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Öte yandan, maçın başlamasına birkaç dakika kala şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarların ise her okunan ismin ardından 'Burada' yanıtını vermesi herkesi duygulandırdı.