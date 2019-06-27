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  3. Deniz Türüç'ten sitemkar sözler: 10 milyon Euro'ya bu iş olmaz

Deniz Türüç'ten sitemkar sözler: 10 milyon Euro'ya bu iş olmaz

Deniz Türüç'ten sitemkar sözler: 10 milyon Euro'ya bu iş olmaz

Galatasaray’ın gündemindeki Deniz Türüç’ten çok konuşulacak sözler.

Aslan’ın transferdeki yerli gözdelerinden Deniz Türüç’ten net mesajlar... Lig Radyo’da editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın sunduğu Mixed Zone programına bağlanan yıldız oyuncu transferin gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Her transfer döneminde adının Süper Lig’in devleriyle anılmasından dolayı gurur duyduğunu dile getiren başarılı oyuncu, “Ancak bu kez farklı. Bu sene bu işin olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim, bir şeyler var. Güzel şeyler olacak, bunu hissediyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyorum” dedi. Kayserispor’un her fırsatta sözleşmesindeki 10 milyon Euro’luk çıkış maddesini işaret etmesini de değerlendiren Deniz, şunları söyledi: “Şu an Türkiye’de herkes biliyor ki bu transfer 10 milyon Euro gibi bir rakama gerçekleşemez. Gerçekçi olmak lazım. Benim sözleşmemdeki son senem. Bir yılı kalmış bir oyuncuya kimse bu miktarları ödemez. Elbette Kayserispor’a para kazandırarak gitmek istiyorum. Bu yüzden iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekiyor. Ben kendimi yeni bir maceraya hazır hissediyorum. Artık büyük takım zamanımın geldiğini düşünüyorum.”

‘Büyük takım için hazırım’

“Kayseri’ye geldiğimden bu yana, 60’a yakın gole katkı yaptım. Milli Takım’a seçilmeye başladım. Önemli maçlarda şans buldum. 26 yaşımdayım. Futbol anlamında en olgun dönemlerime giriyorum. Tüm bunları göz önüne aldığımda büyük takıma kendimi her anlamda hazır hissediyorum.”

(Fanatik)

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