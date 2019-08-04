Deniz Türüç'ten Kayserispor'a duygusal veda

Deniz Türüç, veda mesajında, "Dört sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcımda pay sahibi olan bu güzel şehir, benim ikinci memleketim oldu. Hiçbir zaman desteğinizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.
Kayseri'de sayısız dostluk, kardeşlik kazandığını aktaran Deniz, şunları kaydetti:
"Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım, yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı, ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız."
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Diego Reyes için Fransa’dan flaş bir iddia geldi.
Haftalardır beklenen Falcao transferinde “Bitme ihtimali” sürekli olarak düşüyor. G.Saray elini çabuk tutmazsa, tecrübeli forvetin Valencia’ya gideceği yazıldı.
Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’dan takım arkadaşı Yannick Bolasie’yi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, sol ve sağ kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu için Premier Lig ekibine kiralama teklifi yaptı.
FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.