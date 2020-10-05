Deniz Türüç Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan ve son Fatih Karagümrük maçı kadrosuna da alınmayan Deniz Türüç, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Deniz Türüç, Başakşehir Instagram hesabını da takibe aldı.