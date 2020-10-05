Deniz Türüç Medipol Başakşehir'de

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan ve son Fatih Karagümrük maçı kadrosuna da alınmayan Deniz Türüç, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Deniz Türüç, Başakşehir Instagram hesabını da takibe aldı.
Fenerbahçe, transferin son günüde Kemal Ademi'yi duyurdu.
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.
Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı. Siyah-beyazlılarda son durum: Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi, istenmeyen yabancılar elde kaldı, 4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak.
Manchester United, Alex Telles transferini resmen açıkladı!
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, transferin son gününde Giuliano'yu kadrosuna kattı.