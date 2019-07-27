Deniz Türüç, Kayserispor ile yeni sözleşme imzalıyor

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı... Fenerbahçe ve Galatasaray'la yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Kayserispor, yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif etti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Deniz Türüç'ün teklife sıcak baktığı ve kısa sürede 3 yıllık sözleşmeye imza atabileceği öğrenildi. Eğer Kayserispor yönetimi hedefe ulaşırsa Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı elini güçlendirecek. Deniz sezon sonunda serbest kalmayacağı için Sarı- Kırmızılılar'ın satış zorunluluğu kalmayacak.
SUSMAYI TERCİH EDİYOR
Transferin gözde isimlerinden Deniz Türüç, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yıldız futbolcu gelişmeleri takip ediyor.
(Takvim)
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
CİMBOM, Radamel Falcao’ya yoğunlaşırken ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!
Savunmanın sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.
Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.
Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.
Galatasaray'da Emre Mor belirsizliği sürüyor...