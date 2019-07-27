Deniz Türüç, Kayserispor ile yeni sözleşme imzalıyor

Kayserispor yönetimi, transfer görüşmelerinden sonuç alamaması üzerine Deniz Türüç’e yeni sözleşme teklif etti. Yıldız futbolcu 3 yıllık imzaya yakın.

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı... Fenerbahçe ve Galatasaray'la yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Kayserispor, yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif etti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Deniz Türüç'ün teklife sıcak baktığı ve kısa sürede 3 yıllık sözleşmeye imza atabileceği öğrenildi. Eğer Kayserispor yönetimi hedefe ulaşırsa Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı elini güçlendirecek. Deniz sezon sonunda serbest kalmayacağı için Sarı- Kırmızılılar'ın satış zorunluluğu kalmayacak.

SUSMAYI TERCİH EDİYOR

Transferin gözde isimlerinden Deniz Türüç, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yıldız futbolcu gelişmeleri takip ediyor.

(Takvim)