Deniz Türüç: Gerekirse forvet bile oynarım, nerede ihtiyaç olursa hazırım

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta ağları sarsan Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı.

Kazanmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Deniz, "Takım halinde kazanmak önemli bizim için. Fenerbahçe'de kazanamadığınız her maç negatif etki yaratır. İnşallah alışkanlık haline getirip, daha iyi yerlere geliriz" dedi.

Sahada her pozisyonda oynayabileceğini kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, "Hoca nerede şans verirse orada oynamaya hazırım. O benim özelliğim. Kanatta, 10 numarada, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok. Her yerde, her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Gerekirse forvet bile oynarım, nerede ihtiyaç olursa hazırım. Hazır olmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum, şans geldikçe de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım oyunu en önemlisi. İnşallah cuma günü de 3 puanı alacağımızı inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MURIQI: "BAŞKA KAPIYA DİYORUM"

Deniz'in "forvet bile oynarım" sözünün ardından o noktada bulunan Muriqi ise, "Başka kapıya diyorum" dedi ve ikili arasında gülüşmeler yaşandı.