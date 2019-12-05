Deniz Türüç: Galatasaray 8 puan geriden gelerek şampiyon oldu biz de olabiliriz

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Deniz Türüç, lig performanslarını ve şampiyonluk yarışını Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'e değerlendirdi

4 MAÇLA LİDER OLURUZ

"Şu anda liderin 5 puan gerisindeyiz, 2 maçlık fark demek. Geçen sene Galatasaray 8 puan geriden gelerek şampiyon oldu. Allah'ın izniyle ilk yarıda kalan 4 maçımızı kazanırsak lider olacağımızı düşünüyorum"

5-6 GOL ATABİLİRDİK

"Göztepe maçında biraz şanslı olsaydık ve hakem biraz daha iyi maç yönetseydi belki 5-6 gol atabilirdik. Penaltı kaçırıldı, hemen geliştirdiğimiz atakta gol atarak 2-1 öne geçtik. Ama VAR kararıyla iptal oldu. Hakem sağ olsun. Göztepe berarberliği bizi hırslandırdı. Burada beraberlik, mağlubiyet gibi görülüyor. Büyük takımda, büyük camiada böyle oluyor. İnşallah Gençlerbirliği karşısında güzel bir oyunla kazanarak kendimizi affettireceğiz.

MİLLİ FORMA İÇİN KAVGA EDECEĞİZ

Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansı için de şunları söyledi:

"Şenol hocam şans verirse Milli Takım'da olmayı çok isterim. Herkesin hedefi herkesin hayali. Zor bir grup ama imkânsız diye bir şey yok. Azerbaycan'da oynayacağımız maçlarda ev sahibi gibi olacağız. İtalya ile oynayacağımız maçta iyi başlarsak, gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz ilk 2 içinde yer alarak gruptan çıkmak, daha sonra da gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek.

Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'da olmak için artık kavga edeceğiz, oraya gidecek kadroda yer almalıyım, nasıl yer alacağım bilmiyorum ama o grubun içinde olmalıyım. Hedefim önce Fenerbahçe ile şampiyonluk, ondan sonra Ay-Yıldızlı takımla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek, ondan sonrası Allah kerim"

OYNAMAZSAM HAYAL KIRIKLIĞI YAŞARIM

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğinizde ister istemez bir alışma süreci yaşanıyor. Yeni bir takım var, ayrıca geçen sezon yaşadıklarımızı unutmayalım. Bu, takım içinde ister istemez öz güven sorununa neden oluyor.

Benim performansımda dalgalanma olmadı. Yeni takımıma alışma süresi oluyor. Oynadığım ilk 6 maçta 4 gol, 5 asistim olabilirdi. Sağ olsun taraftarlarımız bana güveniyor.

"Bir futbolcu oynamadığı zaman hayal kırıklığı yaşamazsa o zaman problemdir. Ben oynamadığım her maç çok üzülürüm. Üzüldüğümü belli de ederim"

(Sabah)