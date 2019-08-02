Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.
FENERBAHÇE DE AÇIKLADI
Fenerbahçe, resmi sitesinden Deniz Türüç ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivetli ekibin sitensinden yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.
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