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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 20:06
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 20:16

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

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Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Fenerbahçe, resmi sitesinden Deniz Türüç ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivetli ekibin sitensinden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Deniz Türüç Fenerbahçe'de
Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

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