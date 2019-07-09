Kayserispor, Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için yaptığı teklifi kabul etti

TM Dijital Haber Merkezi

Dün TRT Spor’a Deniz Türüç’le ilgili yaptığı açıklamalarla transferin şifrelerini veren Erol Bedir, yıldız futbolcu hakkında ’48 saatte her şey belli olacak’ ifadeleriyle dikkat çekmişti. Süper Lig’de üç büyük kulübün yanı sıra Avrupa’dan da teklif aldıklarını söyleyen Başkan Bedir en yüksek bonservis bedelini beklerken, Vedat Muric’te mutlu sona ulaşan Fenerbahçe’nin Deniz için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DENİZ TÜRÜÇ'Ü BİTİRDİ

Max Kruse, Vedat Muric, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır ile kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe’nin Deniz Türüç için Kayserispor’a 5 milyon Euro verdiği öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün bu teklifi kabul ettiği ve transferin an meselesi olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol 5 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki orta saha milli takıma kadar yükselmeyi başarırken, Deniz Türüç’e talip olan takımlar arasında en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır olan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuyla resmi imzaları hafta sonuna kadar atağı belirtildi.

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR, NERELİDİR? DENİZ TÜRÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Türk futbolunun son yıllardaki dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve gösterdiği performansla Galatasaray, Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerini peşinde koşturan Deniz Türüç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu, kilosu kaç? Daha önce hangi takımlarda forma giydi?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.

Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır.

Transfermarkt verilerine göre Deniz'in şuan için bonservis ücreti 3 milyon Euro'dur.