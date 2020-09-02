Deniz Türüç: 'Ayrılmaya niyetim yok'

Sarı-lacivertlilerin listesindeki oyuncular için ismi takasta geçen Deniz Türüç, net konuştu.
Yeni sezonda kadrosundaki yerini almak istediğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Buradan ayrılmaya niyetim yok" dedi.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğluyla ilgili çıkan transfer dedikodularına değindi.
Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşince, Zahavi de Sarı-Lacivertliler'e imza atacak...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.