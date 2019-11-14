Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında verdiği kararlarla gündeme gelen ve alt liglerde maç yöneten Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktığını açıkladı.

Bitnel konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Hakemliği bıraktım. Dilekçemi gönderdim. 2016'da yaşanan maçtan ötürü çok zorluklar yaşadım. Artık yıprandım. Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun." ifadelerini kullandı.