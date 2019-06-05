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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:48

Deniz 2 milyon istedi

Deniz 2 milyon istedi

G.Saray, Deniz Türüç’te sadece bonservisle değil, oyuncunun maaşıyla da uğraşıyor. Rakamsal anlamda arada farklar bulunuyor.

AKŞAM

HOLLANDA basınında çıkan haberlere göre; G.Saray, Kayseri’ye Deniz Türüç için 5 milyon euro teklif etti. Ancak problem sadece iki kulüp arasındaki görüşmeler değil. Deniz’in istediği 2 milyon euroluk ücret de sorun. G.Saray 1.5 teklif ediyor. Deniz de bu şartlarda bir sezon daha Kayseri’de oynayıp, imza parası almak niyetinde. Hollanda vatandaşlığı da bulunan futbolcu, önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin gerekirse 1 sezon daha bekleyip, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bedelsiz alabileceği konuşuluyor.

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