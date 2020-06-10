Demba Ba'yı yıkan haber

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan başsağlığı mesajında, "Senegalli futbolcumuz Demba Ba’nın babası Sileye Labo Ba’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Demba Ba’nın acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Senegalli oyuncumuz ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Bafetembi Gomis, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda "Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif. Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız. Fenerbahçe Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diyen Gomis, videoda yanında bulunan Fenerbahçe taraftarının sarı-acivertli ekip ile ilgili sözlerine, "Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.
Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ve Tyson Fury, iki kez ağır sıklet unvan maçı için ringe çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Demir Grup Sivasspor, adı Galatasaray'la da anılan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili olarak, "Önümüzdeki sezondan itibaren A Takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A Takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı'na gittikten sonrada Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek" dedi.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.