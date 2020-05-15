Dele Alli'ye bıçak çekip evini soydular

Tottenham oyuncusu Dele Alli, evine giren bıçaklı kişilerce soyuldu. Yüzüne hafif bir bıçak darbesi gelen futbolcunun 2 milyon poundluk değerli eşyasının alındığı öğrenildi.

AKŞAM



İNGİLTERE’DE Tottenham takımının orta saha oyuncusu Dele Alli, evine giren hırsızlar tarafından bıçakla tehdit edilerek soyuldu. 24 yaşındaki futbolcu olay sırasında yüzüne hafif bir bıçak darbesi de aldı. Soyguncular, evde bulunan 2 milyon pound değerindeki mücevherleri ve saatleri çaldı. Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtları ünlü oyuncu tarafından polise teslim edildi. Dele Alli olayla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, gelen destek mesajlarına teşekkür etti ve “Çok korkunç bir deneyimdi ama şimdi iyiyiz” dedi. Kuzey Londra takımı Tottenham Hotspur yönetiminden de “Dele ve onunla birlikte izolasyonda olan ailesi ile temastayız. Olayla ilgili bilgisi olan kim varsa, polise başvurmasını istiyoruz” mesajı paylaşıldı.