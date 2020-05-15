  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00
  • |
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00

Dele Alli'ye bıçak çekip evini soydular

Dele Alli'ye bıçak çekip evini soydular

Paylaş

Tottenham oyuncusu Dele Alli, evine giren bıçaklı kişilerce soyuldu. Yüzüne hafif bir bıçak darbesi gelen futbolcunun 2 milyon poundluk değerli eşyasının alındığı öğrenildi.

AKŞAM

İNGİLTERE’DE Tottenham takımının orta saha oyuncusu Dele Alli, evine giren hırsızlar tarafından bıçakla tehdit edilerek soyuldu. 24 yaşındaki futbolcu olay sırasında yüzüne hafif bir bıçak darbesi de aldı. Soyguncular, evde bulunan 2 milyon pound değerindeki mücevherleri ve saatleri çaldı. Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtları ünlü oyuncu tarafından polise teslim edildi. Dele Alli olayla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, gelen destek mesajlarına teşekkür etti ve “Çok korkunç bir deneyimdi ama şimdi iyiyiz” dedi. Kuzey Londra takımı Tottenham Hotspur yönetiminden de “Dele ve onunla birlikte izolasyonda olan ailesi ile temastayız. Olayla ilgili bilgisi olan kim varsa, polise başvurmasını istiyoruz” mesajı paylaşıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Eski hakem Mark Clattenburg'tan tarihi itiraf

title

Beşiktaş'ın rakibi korona!

title

Erzurum'da deprem!

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı
G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı

Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için
Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

'Vedat Muriqi harika olur'
'Vedat Muriqi harika olur'

'Vedat Muriqi harika olur'

İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.

Clattenburg'tan tarihi itiraf
Clattenburg'tan tarihi itiraf

Clattenburg'tan tarihi itiraf

Eski hakem Clattenburg, Devler Ligi'nde ilk yarı ofsayttan gol verip, ikinci yarı penaltıyla telafi ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın rakibi korona!
Beşiktaş'ın rakibi korona!

Beşiktaş'ın rakibi korona!

Lig yeniden oynanmadan önce Siyah-Beyazlılar ilk mücadelesine başladı! Dün 9 kişinin daha pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta tek gündem hastalık oldu.

Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye
Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye

Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye

Koronavirüs sürecinden bahseden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek gitmemelerini istedim. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada” dedi.

Ada'da Uğurcan Çakır kavgası
Ada'da Uğurcan Çakır kavgası

Ada'da Uğurcan Çakır kavgası

TRABZON'UN 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır için İngiltere'den bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.