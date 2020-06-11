Dele Alli'nin paylaştığı koronavirüs videosu başına dert açtı

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.

Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası... Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası... Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...

Dünya şampiyonu Galatasaray'a Dünya şampiyonu Galatasaray'a Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.

Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz! Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz! Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' 'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak' Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.