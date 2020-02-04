'Değişim 2020'de devam edecek'

AKŞAM
BEŞİKTAŞ, dün Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Siyah-Beyazlılar, TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı sponsorluğunu “Kartallar Hep Yüksekten Uçar” lansman filmi ile duyurdu. Kaptan Bahar Çağlar ile birlikte tüm takım oyuncularının yer aldığı film, Beşiktaş taraftarlarına “Birlikte havalara uçuyoruz” şeklinde duyuruldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaşımız’da 2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.
Galatasaray’da başkan adayları çalışmaya başladı. Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri kulislerde konuşuluyor. Korkut, Elmas ve Fatinoğlu ‘Çatı aday’ konusunda hemfikirler. Bu konuda eski başkanlar Faruk Süren ve Mehmet Cansun isimleri ön plana çıkmış durumda.
ERGİN ATAMAN: Hırvatistan, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna.
TFF’NİN yayın organı Tam Saha Dergisi’nin araştırmasına göre son üç sezonda yerli futbolcuların oynama sürekliliğinde en düşük dönemi yaşıyoruz.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Corendon Airlines ile yapılan sponsorluğun ardından, “2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz” dedi.
Burak kendine geliyor
Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, kritik viraja girdi. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından 12 puan çıkarırsa zirvenin ortaklarından olacak.
F.Bahçe, Trabzon deplasmanı dönüşünde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, havaalanına giderken kendilerine silah gösterildiğini iddia etti. Trabzon valiliği, “O kesinlikle silah değil, cep telefonu. Güvenlik zaafı yok” dedi.