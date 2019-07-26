  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 15:47
  • |
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 15:50

De Ligt'ten Juventus itirafları: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

De Ligt'ten Juventus itirafları: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Paylaş

Juventus'un 75 milyon euroluk yeni transferi 19 yaşındaki Hollandalı Matthijs de Ligt, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Yeni takımı Juventus ile ilk antremanlarına çıkan Hollandalı oyuncu Matthijs de Ligt, yeni kulübü ve takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

Arkadaşlarının seviyesine şaşırdığını belirten De Ligt, "Burada yeni takım arkadaşlarımla çok mutluyum onlardan her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her biri çok tecrübeli oyuncular, seviyeleri gerçekten inanılmaz." dedi.

İLK 11 OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Herkesin ilk 11 oynayacak gibi çalıştığını belirten 19 yaşındaki stoper, "Buradaki herkes, kimse dışarıda kalmayacakmış gibi çalışıyor. Bu da burada ilk 11 oyuncusu olma şansınızı düşüyor, her bir oyuncu ayrı yarı çok güçlü ama ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı. 

Ronaldo'nun transferinde ana faktör olmadığını belirten Hollandalı, "Cristiano buraya gelmemdeki ana faktör değildi. Juventus'un teklifini kabul etmem için bir çok farklı sebep vardı. Transfer olduktan sonra tabiki Ronaldo gibi harika biriyle aynı yerde oynamak güzel, ama bu durum kilit faktör değildi." dedi.

EFSANELERLE AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEK İSTİYORUM 

Juventus'ta ondan büyük şeylerin beklendiğini bildiğini söyleyen De Ligt, "Juventus gibi bir devde benden en üst sevide olmamı beklediklerini biliyorum. Burada inanılmaz efsaneler forma giydi, benden de aynılarını beklediklerinin farkındayım ama bunun üzerine çok düşünmüyorum. Anlık yaşayıp, her gün kendimi geliştirmek için çalışıyorum sonrasında neler olacak hep beraber göreceğiz. Dünyanın en iyi savunma ekibine sahip miyiz bilmiyorum. Çok iyi oyuncularımız var ve herkes oynamak için savaşıyor. Ama sadece 2 kişi forma giyebilecek, Dünya'nın en iyi defans grubu bizde mi bunu bilemiyorum. 

19 yaşındaki Hollandalı geçtiğimiz sezon ülkesinin takımı Ajax ile Juventus'u Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elemişti.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru birden

title

Loris Karius, Şenol Güneş'i eleştirdi: Benimle 10 ayda sadece 1 kez yüz yüze konuştu

title

Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor

Mesut Özil´e bıçaklı saldırı girişimi! İlk görüntüler

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!
Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!

Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'
Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.

Monaco'da Falcao zirvesi
Monaco'da Falcao zirvesi

Monaco'da Falcao zirvesi

Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması
FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması

Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.

Kjaer müjdesi bugün
Kjaer müjdesi bugün

Kjaer müjdesi bugün

Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.

Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı
Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı

Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı

Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.

Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması
Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.