De Ligt'ten Juventus itirafları: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Yeni takımı Juventus ile ilk antremanlarına çıkan Hollandalı oyuncu Matthijs de Ligt, yeni kulübü ve takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
Arkadaşlarının seviyesine şaşırdığını belirten De Ligt, "Burada yeni takım arkadaşlarımla çok mutluyum onlardan her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her biri çok tecrübeli oyuncular, seviyeleri gerçekten inanılmaz." dedi.
İLK 11 OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Herkesin ilk 11 oynayacak gibi çalıştığını belirten 19 yaşındaki stoper, "Buradaki herkes, kimse dışarıda kalmayacakmış gibi çalışıyor. Bu da burada ilk 11 oyuncusu olma şansınızı düşüyor, her bir oyuncu ayrı yarı çok güçlü ama ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun transferinde ana faktör olmadığını belirten Hollandalı, "Cristiano buraya gelmemdeki ana faktör değildi. Juventus'un teklifini kabul etmem için bir çok farklı sebep vardı. Transfer olduktan sonra tabiki Ronaldo gibi harika biriyle aynı yerde oynamak güzel, ama bu durum kilit faktör değildi." dedi.
EFSANELERLE AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEK İSTİYORUM
Juventus'ta ondan büyük şeylerin beklendiğini bildiğini söyleyen De Ligt, "Juventus gibi bir devde benden en üst sevide olmamı beklediklerini biliyorum. Burada inanılmaz efsaneler forma giydi, benden de aynılarını beklediklerinin farkındayım ama bunun üzerine çok düşünmüyorum. Anlık yaşayıp, her gün kendimi geliştirmek için çalışıyorum sonrasında neler olacak hep beraber göreceğiz. Dünyanın en iyi savunma ekibine sahip miyiz bilmiyorum. Çok iyi oyuncularımız var ve herkes oynamak için savaşıyor. Ama sadece 2 kişi forma giyebilecek, Dünya'nın en iyi defans grubu bizde mi bunu bilemiyorum.
19 yaşındaki Hollandalı geçtiğimiz sezon ülkesinin takımı Ajax ile Juventus'u Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elemişti.
(Sporx)
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