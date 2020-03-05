Davis Cup'ta kuralar çekildi

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 6-7 Mart tarihinde yapılacak olan Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup play-off müsabakaları için gerçekleştirilen kura çekim törenine İsrail Tenis Federasyonu Başkanı Yoni Yarom, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Erkan Naibi, Başhakem Phil Evans ile her iki takımın oyuncuları katıldı.
Basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Erkan Naibi, İsrail milli takımını Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İki gün sürecek müsabakaların oldukça çekişmeli geçeceğine inandığını belirten Naibi, her iki takıma da başarı diledi.
Kura çekimini yapan Başhakem Phil Evans, Davis Cup'ın dünya tenisinin çok önemli bir organizasyonu olduğunu ve bu organizasyona 142 milletin katıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Başhakem Phil Evans tarafından kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda; ilk gün teklerde Cem İlkel ile Daniel Cukierman, Altuğ Çelikbilek ile Ben Patael karşı karşıya gelecek. İkinci gün ise çiftlerde Yankı Erel- Sarp Arabigün ikilisiyle Daniel Cukierman - Jonathan Erlich ikilisi, teklerde Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşacak oynayacak.
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