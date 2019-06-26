David Silva, gelecek sezonun sonunda Manchester City'den ayrılacağını duyurdu

Silva, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki son sezonum olacak. 10 yıl benim için yeterli. Gelecek yıl, ayrılık için en doğru zaman." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin kendisine iki yıllık kontrat önerdiğini belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bir senenin yeterli olacağına karar verdim. Buradaki kariyerimi 10 yılda tamamlamış olacağım. Kendimi başka bir kulüpte Manchester City'ye karşı oynarken düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Valencia ekibinden ayrılarak 2010'da Manchester City'ye transfer olan Silva, takımıyla 4'er Premier Lig ve Lig Kupası ile 2 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.