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  3. David Luiz Chelsea ile uzattı

David Luiz Chelsea ile uzattı

David Luiz Chelsea ile uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı futbolcusu David Luiz'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Luiz, rakip fileleri üç kez havalandırdı.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi garantilerken, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısını gösterdi.

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