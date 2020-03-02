  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 12:33
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 12:33

David Beckham'ın takımı MLS'e mağlubiyetle başladı

David Beckham'ın takımı MLS'e mağlubiyetle başladı

Paylaş

David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, ilk maçını kaybetti.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynadığı tarihinin ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi.

Kulübün başkanlığını da üstlenen Beckham, ABD'nin Los Angeles kentindeki Banc of California Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, eşi Victoria Beckham'la birlikte izledi. Los Angeles FC, Vela'nın 44. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynayan Beckham, 2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalamıştı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 115 kez giyen 44 yaşındaki Beckham, MLS tarihinde hem oyuncu hem de takım sahibi olan ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tyler Boyd'dan şehitlere dua

title

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

title

Hekimoğlu Trabzon, Hacettepe'yi tek golle yendi

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

'Bu bütçe ile çalışmam'
'Bu bütçe ile çalışmam'

'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti
Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha
Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi
Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.

'Come to Beşiktaş Balo'
'Come to Beşiktaş Balo'

'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.