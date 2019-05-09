David Beckham'ın ehliyetine el koyuldu

Eski İngiltere milli takımı kaptanı, Londra'da çıktığı duruşmada, geçen kasım ayında araba sürerken cep telefonunu kullandığını kabul etti.

Hakim Catherine Moore, trafiğin yavaş aktığını ancak bunun bir bahane olamayacağını belirterek, Beckham'a 6 ay araç kullanma yasağı getirdi.

Daha önce iki ayrı ihlalden toplam 6 ceza puanı olan 43 yaşındaki Beckham'ın ehliyetine 6 ceza puanı daha ekleyen hakim, eski futbolcunun 6 aylık bu süre zarfında araç kullanması durumunda yeni bir suç işlemiş olacağını vurguladı.

Ayrıca 750 sterlin para cezası verilen Beckham'ın mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedildi.

Beckham, 21 Kasım 2018'de Londra'da direksiyon başında cep telefonu kullanırken görüntülenmişti.