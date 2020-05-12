Datome: Hocayı üzdük

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Datome samimi açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Datome, “Son senelerde Disney World’de gibiydik. Hep aynı şeyi bekliyorlar ama buna ulaşmak kolay değil. CSKA maçında Obradovic’i hayal kırıklığına uğrattık. O da değişik reaksiyonlar gösterdi. Bu sadece kameraya yansımış oldu. Üzüntüm bunun kameralara yansıması. Bu, bizim hayatımızın bir parçası” ifadelerini kullandı.

36 MİLYON ZARAR

Öte yandan Fenerbahçe, 9 aylık mali durumunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Sarı-Lacivertliler ilk 9 ayda 36 milyon 709 bin TL zarar ettiğini açıkladı.