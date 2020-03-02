Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.
Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.
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