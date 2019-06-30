Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Darüşşafaka, başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesini uzattı

Darüşşafaka, başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesini uzattı

Darüşşafaka, başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesini uzattı

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında göreve başlayan başantrenörümüz Selçuk Ernak ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tecrübeli başantrenöre yeni dönemde başarı dileğinde bulunuldu.

Ernak yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi
Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
<p>Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.</p> <p>Çına

Diyarbakır´da Yılanların Dansı Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli helikopter GÖKBEY ilk 'gerçek' uçuşunu yaptı

Son dakika transfer haberleri (30 Haziran)