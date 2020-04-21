Darısı diğer takımların başına

AKŞAM
Beşiktaş sahaya indi… Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından, Süper Lig’in de ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor… Ancak, Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Avrupa’da bazı takımların uyguladığı sisteme geçti ve futbolcuları bu süreçte evlerinde değil tesislerde çalıştırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlı takımda dün itibarıyla gruplar halinde antrenmanlar başladı.
SOSYAL MESAFE KORUNDU
Sağlık kurulunun kontrolünde Nevzat Demir Tesisleri’nde start verildi. İlk gün antrenmanında takım kaptanları Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un yanı sıra Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir, Doglas, Boyd ile birçok isim yer aldı. Futbolcular, sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın idmanlara başlamasının ardında şimdi gözler G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon ile ligin tüm takımlarına çevrildi.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.
Beşiktaş'ta koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı maaş indirimi görüşmeleri başladı…
Fenerbahçe'de ligin kalan bölümü için yapılacak hazırlıklar için TFF'nin başlama tarihini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tarih netleştikten sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde izole bir şekilde kampa girecek.
Sörloth'un Avrupa'nın devlerinden birine gitme ihtimaline karşılık Trabzonspor Yönetimi, alternatif planını hazırlıyor. Gündemde yine Premier Lig'de forma giyen forvetler var... Nijerya basınının Leicester City'den Iheanacho'yu yazmasının ardından The Sun da, Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Wesley Moraes'in Fırtına'nın listesinde olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'den ayrılıp, tekrar Almanya'ya döneceği şeklinde iddialar ortaya atılan Max Kruse, Alman basınına kısa bir açıklama yaptı.
Brezilya basını Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon euro kazanan Mariano'nun Atletico Mineiro ile yıllık 900 bin dolar karşılığı anlaştığını duyurdu.