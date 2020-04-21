Darısı diğer takımların başına

Koronavirüs nedeniyle liglerin ne zaman başlayacağı bilinmese de Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle antrenmanlara başladı.

AKŞAM

Beşiktaş sahaya indi… Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından, Süper Lig’in de ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor… Ancak, Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Avrupa’da bazı takımların uyguladığı sisteme geçti ve futbolcuları bu süreçte evlerinde değil tesislerde çalıştırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlı takımda dün itibarıyla gruplar halinde antrenmanlar başladı.

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Sağlık kurulunun kontrolünde Nevzat Demir Tesisleri’nde start verildi. İlk gün antrenmanında takım kaptanları Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un yanı sıra Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir, Doglas, Boyd ile birçok isim yer aldı. Futbolcular, sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın idmanlara başlamasının ardında şimdi gözler G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon ile ligin tüm takımlarına çevrildi.