Danny Welbeck imzayı attı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Dider Drogba bir transfer için daha devreye giriyor Dider Drogba bir transfer için daha devreye giriyor Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.

Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran hatırlatma Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran hatırlatma Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Falcao için gündeme bomba gibi düşen sözler! Falcao için gündeme bomba gibi düşen sözler! Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Resmen açıklandı Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Resmen açıklandı Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.

Leonardo Jardim'den flaş Falcao sözleri Leonardo Jardim'den flaş Falcao sözleri Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçiren oyuncusu Radamel Falcao hakkında konuştu.