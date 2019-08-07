Danny Welbeck imzayı attı

Watford Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz forvet Welbeck ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Son 5 yıldır Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki Welbeck, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon 14 maçta görev yaptı ve 5 gol attı.
Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.
Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.
Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçiren oyuncusu Radamel Falcao hakkında konuştu.
Fransa'nın Onze Mondial dergisi, Radamel Falcao hakkında yazdığı yazı ile dikkat çekti.