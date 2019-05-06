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Danny Welbeck, Arsenal'den ayrılıyor

Danny Welbeck, Arsenal'den ayrılıyor

Arsenal'in menajeri Unai Emery, adı geçen yaz Galatasaray ile anılan Danny Welbeck'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında transfer gündeminde yer alan Danny Welbeck için Arsenal'den resmi açıklama geldi.

"SEZON SONU AYRILACAK"

Welbeck'in geleceği hakkında konuşan Unai Emery, "Yönetimle Welbeck'in durumunu konuştum. Sezon sonu ayrılacak" dedi.

Sezıb sonu kontratı bitecek olan ve 2014'ten bu yana Arsenal forması giyen Danny Welbeck, bu sezon 14 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledikten sonra Wolverhampton maçında ayak bileğindeki kırık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

(Sporx)

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