Danny Welbeck, Arsenal'den ayrılıyor

Galatasaray'ın sezon başında transfer gündeminde yer alan Danny Welbeck için Arsenal'den resmi açıklama geldi.

"SEZON SONU AYRILACAK"

Welbeck'in geleceği hakkında konuşan Unai Emery, "Yönetimle Welbeck'in durumunu konuştum. Sezon sonu ayrılacak" dedi.

Sezıb sonu kontratı bitecek olan ve 2014'ten bu yana Arsenal forması giyen Danny Welbeck, bu sezon 14 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledikten sonra Wolverhampton maçında ayak bileğindeki kırık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

(Sporx)