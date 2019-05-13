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Danny Drinkwater'a kamu cezası

Danny Drinkwater'a kamu cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater'ın alkollü araç kullanıp, kaza yapması sonrası cezası belli oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Daniel Noel Drinkwater'a 20 ay sürüşten men ve 70 saat kamu hizmeti cezası verildiği duyuruldu. 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2 kadın yolcunun da içinde olduğu arabasını, 8 Nisan'da bir duvara çarpmıştı. Daha önce milli takım forması da giyen Drinkwater'ın, yasal sınırın iki buçuk katı alkollü olduğu ortaya çıkmış ve kendisi de mahkemede suçunu kabul etmişti.

(AA)

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