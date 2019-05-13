Danny Drinkwater'a kamu cezası

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Daniel Noel Drinkwater'a 20 ay sürüşten men ve 70 saat kamu hizmeti cezası verildiği duyuruldu. 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2 kadın yolcunun da içinde olduğu arabasını, 8 Nisan'da bir duvara çarpmıştı. Daha önce milli takım forması da giyen Drinkwater'ın, yasal sınırın iki buçuk katı alkollü olduğu ortaya çıkmış ve kendisi de mahkemede suçunu kabul etmişti.

(AA)