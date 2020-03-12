Danimarka'da futbola ara verildi

Danimarka Futbol Federasyonu, ülkede gerçekleşen koronavirüs vakalarından dolayı liglere 29 Mart tarihine kadar ara verirken, Danimarka ekibi FC Kopenhag, Başakşehir ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı için İstanbul’da bulunuyor. Bu akşam saat 20.55’te oynanacak olan müsabakanın ardından Danimarka’ya dönecek olan mavi-beyazlı ekip 29 Mart tarihine kadar liglerde boy gösteremeyecek.
Öte yandan 19 Mart 2020 tarihinde Danimarka’da Başakşehir ile oynanacak olan Avrupa Ligi müsabakasının da ertelenmesi gündemde.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan konusunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan TFF'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisini seyircili oynatma kararına tepki.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen ve ara transfer döneminde Paraguay'ın Olimpia takımına transfer olan Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla çıktığı Libertadores Kupası maçında yaptığı bir hareketle olay oldu.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
Repubblica Gazetesi'nden Fulvi Bianchi, koronavirüs salgını sebebiyle EURO 2020'nin İtalya'dan alınıp Türkiye'ye verilmesinin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in planları arasında olduğunu belirtti.
Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.