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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 15:14
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 15:14

Danimarka'da futbola ara verildi

Danimarka'da futbola ara verildi

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Danimarka Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle liglere 29 Mart'a kadar ara verildiğini bildirirken, Danimarka ekibi FC Kopenhag, Başakşehir ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İstanbul'da bulunuyor.

Danimarka Futbol Federasyonu, ülkede gerçekleşen koronavirüs vakalarından dolayı liglere 29 Mart tarihine kadar ara verirken, Danimarka ekibi FC Kopenhag, Başakşehir ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı için İstanbul’da bulunuyor. Bu akşam saat 20.55’te oynanacak olan müsabakanın ardından Danimarka’ya dönecek olan mavi-beyazlı ekip 29 Mart tarihine kadar liglerde boy gösteremeyecek.

Öte yandan 19 Mart 2020 tarihinde Danimarka’da Başakşehir ile oynanacak olan Avrupa Ligi müsabakasının da ertelenmesi gündemde.

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