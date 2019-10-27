Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a iyi haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takıma Galatasaray derbisine özel prim verme kararı aldı.
Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den iyi, Abdülkadir Parmak'tan kötü haber geldi.
Adale gerilmesi nedeniyle Krasnodar maçının kadrosundan çıkartılan Sturridge'nin ağrılarının iyice azaldığı ve yarınki Başakşehir karşılaşmasında büyük ihtimalle takımdaki yerini almasının beklendiği ifade edildi.
Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın ise sağ alt baldırında kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı
Tedavisine başlanan Bordo-Mavili futbolcu, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
(Star)