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  • Juventus'ta oynayan Daniele Rugani Koronovirüs'e yakalandı! Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında?
  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:11
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:11

Juventus'ta oynayan Daniele Rugani Koronovirüs'e yakalandı! Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında?

Juventus'ta oynayan Daniele Rugani Koronovirüs'e yakalandı! Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında"

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Ünlü futbolcu Daniele Rugani Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Daniele Rugani kimdir? sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. Juventus'ta oynayan futbolcunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. İtalyan futbolcu hakkında merak edilenler haberimizde.

Daniele Rugani kimdir? İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta oynayan futbolcu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa’da en çok İtalya’yı etkileyen virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Daniele Rugani Koronovirüs’e yakalanmasının ardından hayatı yaşı ve kariyeri hakkında futbolseverler bilgi almak istiyor. Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DANİELE RUGANİ KİMDİR?

29 Temmuz 1994 tarihinde İtalya'nın Sesto di Moriano kentinde dünyaya gelen Daniele Rugani, Empoli ve Juventus altyapılarında forma giymesinin ardından Empoli'de profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Şubat 2015'te 5 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Rugani, sezon sonuna kadar Empoli'de kiralık olarak forma giymeye devam etti. Haziran 2015'te Juventus'a dönen İtalyan stoper, bu sezon takımıyla çıktığı 7 maçta 630 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi. İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Rugani, 7 kez milli formayı terletti. 25 yaşında ve 1.90 boyunda olan oyuncu, sezon başında Juventus ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı..

DANİELE RUGANİ İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." sözlerini kullandı

DANİELE RUGANİ OYNADIĞI KULÜPLER

Empoli FC Altyapı

Empoli U19

Juventus U19

Empoli U19

Empoli

Juventus

Empoli

Juventus

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