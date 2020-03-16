Daniele Rugani: Gayet iyiyim, herkes gibi Netflix izliyorum

Serie A'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Daniele Rugani, hastalığına dair açıklamalar yaptı. Kariyerini Juventus'ta sürdüren ve izole bulunduğu odada kulübün televizyon kanalına konuşan Rugani, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu olduğunu söyleyen Daniele Rugani, "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.
Günlerinin nasıl geçtiğini de paylaşan İtalyan yıldız, "Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Herkes gibi dizi izliyorum. Netflix izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'ye bakıyorum. Mishap'ı tavsiye ederim" dedi.
İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynama kararıyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek. Federasyonun, yarınki toplantıda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ertelenmesini de talep edeceği öğrenildi.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.