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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 18:47
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 18:47

Daniele Rugani: Gayet iyiyim, herkes gibi Netflix izliyorum

Daniele Rugani: Gayet iyiyim, herkes gibi Netflix izliyorum

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Serie A'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Daniele Rugani, izole olduğu odada açıklamalar yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İtalyan futbolcu, vaktini dizi izleyerek geçirdiğini dile getirdi

Serie A'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Daniele Rugani, hastalığına dair açıklamalar yaptı. Kariyerini Juventus'ta sürdüren ve izole bulunduğu odada kulübün televizyon kanalına konuşan Rugani, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu olduğunu söyleyen Daniele Rugani, "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Günlerinin nasıl geçtiğini de paylaşan İtalyan yıldız, "Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Herkes gibi dizi izliyorum. Netflix izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'ye bakıyorum. Mishap'ı tavsiye ederim" dedi.

İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

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