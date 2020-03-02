Daniel Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

Bordo-mavili kulübün ağustos ayı sonunda 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı futbolcu, 6 ay takımda görev yaptı.
En son Liverpool'da forma giydikten sonra bordo-mavili takıma gelen İngiliz futbolcu, Karadeniz ekibinde ligde çıktığı 11 maçta 521 dakika süre alabildi.
Sturridge, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep, deplasmanda 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir maçlarında birer, Medical Park'ta 6-2'lik Hes Kablo Kayserispor galibiyetinde 2 gol olmak üzere ligde 4 gol attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 198 dakika görev alan Sturridge, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 125 dakika oynayan İngiliz oyuncu, toplamda 16 resmi maçta 844 dakika forma giydi, 7 gol attı.
Bordo-mavili kulüp, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.
Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
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