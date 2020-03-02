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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 13:19
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 13:22

Daniel Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

Daniel Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

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Trabzonspor'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen İngiliz golcü Sturridge'nin, bordo-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü.

Bordo-mavili kulübün ağustos ayı sonunda 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı futbolcu, 6 ay takımda görev yaptı.

En son Liverpool'da forma giydikten sonra bordo-mavili takıma gelen İngiliz futbolcu, Karadeniz ekibinde ligde çıktığı 11 maçta 521 dakika süre alabildi.

Sturridge, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep, deplasmanda 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir maçlarında birer, Medical Park'ta 6-2'lik Hes Kablo Kayserispor galibiyetinde 2 gol olmak üzere ligde 4 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 198 dakika görev alan Sturridge, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 125 dakika oynayan İngiliz oyuncu, toplamda 16 resmi maçta 844 dakika forma giydi, 7 gol attı.

Bordo-mavili kulüp, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.

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