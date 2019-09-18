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  3. Daniel Sturridge'in kurnazlığı yönetimi kızdırdı!

Daniel Sturridge'in kurnazlığı yönetimi kızdırdı!

Daniel Sturridge'in kurnazlığı yönetimi kızdırdı!

Trabzonspor’un yeni transferi Daniel Sturridge ile ilgili fl aş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz futbolcunun, ağrılarını öne sürüp Gençlerbirliği maçına çıkmadığı, ancak hesabına 650 bin euro yatırılınca forma giydiği ileri sürüldü.

AĞRILARIM VAR DEMİŞTİ

Trabzonspor'un maç öncesi ligin puansız tek takımı olan Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu futbol ve mücadelesi tartışılırken, ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Daniel Sturridge ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadenizgazete.com’un kulübe yakın çevrelerden aldığı bilgiye göre, Trabzonspor taraftarının Gençlerbirliği maçında görmek istediği Sturridge, ağrılarının olduğunu söyleyip bu karşılaşmaya çıkmak istemedi. İngiliz futbolcu hemen hastaneye götürülerek MR’ı çekildi.

650 BİN EURO YATIRILDI

Çekilen MR’ında hiçbir bulguya rastlanmayan İngiliz yıldızın, ağrılarının nedeni açıklanamadı. Karadenizgazete.com’un iddiasına göre Strurridge, para nedeniyle böyle bir sorun çıkardı. İddiaya göre süre şöyle yaşandı: Bordo-Mavili yönetim, Sturridge’in hesabına alacağı olan 650 bin euroyu yatırdı. Bu gelişmenin ardından da yıldız oyuncu kadroya alındı ve Gençlerbirliği karşısında forma giydi. Yönetiminin oyuncunun bu tavrından hoşlanmadığı ve tekrarlanması halinde tedbir alacağı bildirildi.

(Güneş)

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