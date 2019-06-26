Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,5647
  • 261.272
  • 94.714
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Daniel Sturridge'in Fenerbahçe'yle değil Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı

Daniel Sturridge'in Fenerbahçe'yle değil Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı

Daniel Sturridge'in Fenerbahçe'yle değil Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Liverpool’la yollarını ayıran ve şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı. Bu sezon CV’sine Şampiyonlar Ligi kupasını yazdırdıktan sonra İngiliz devine veda eden tecrübeli futbolcunun Türkiye’yi tercih etmesi halinde sarı kırmızılı formayı giymek istediği öğrenilirken, bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun Fatih Terim tarafından ilk tercih olmasa da başarılı teknik adam tarafından dikkatle takip edildiği ifade edildi.

3 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTEDİ

Geride bıraktığımız sezon 27 maçta forma giyen Daniel Sturridge 4 gol 2 asistlik performans yakalarken, İngiliz forvetin imza parası konusunu direkt olarak Galatasaraylı yönetimle, yıllık maaş olarak ise 3 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Sturridge’in hiçbir şekilde Fenerbahçe ile görüşmediği belirtilirken, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’la sözleşme şartlarını konuştuğu ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı kırmızılı formaya sıcak baktığı vurgulandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
George Clooney'nin yeni projesi belli oldu
Eser Yenenler eşini taklit etti
'Ben yandım oğlun yanmasın'
<p>Van´ın Bahçesaray İlçesi´nde bir köy okulunu ziyaret eden Bülent Şimşek isimli drone operatörü dr

İlk Defa Drone Gören Masum Çocuklar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Avrupa'da değeri en çok yükselen 10 futbolcu

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları