Daniel Sturridge transferi rafa kalktı

SPOR GÜNDEMİ

İşte Galatasaray'ın son hedefi! İşte Galatasaray'ın son hedefi! Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe menajeriyle resmen temasa geçti Fenerbahçe menajeriyle resmen temasa geçti Boca’nın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Galatasaray peşini bırakmıyor! Terim ısrarla istiyor Galatasaray peşini bırakmıyor! Terim ısrarla istiyor Galatasaray'ın Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.

Flaş sözler! 'Size şunun sözünü veriyorum...' Flaş sözler! 'Size şunun sözünü veriyorum...' Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, “Yeni sistemimizle sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlerden çok memnunum. A takıma alt yapıdan oyuncu kazandıracağız” dedi.