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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:22
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:22

Daniel Sturridge transferi rafa kalktı

Daniel Sturridge transferi rafa kalktı

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Fransız basını, Trabzonspor'un renklerine bağlamak için çaba harcadığı Daniel Sturridge transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Foot Mercato sitesinde yer alan haberde Bordo-Mavililer'in Liverpool'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz golcünün yıllık 3 milyon euroda ısrar etmesi ve her geçen gün yeni isteklerde bulunması nedeniyle transferi rafa kaldırdığını yazdı. Sturridge'in Çin kulüpleriyle görüştüğü belirtiliyor.

(Star)

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