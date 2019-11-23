Daniel Sturridge, Galatasaray maçı düşünülerek riske edilmedi

Trabzonspor bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo-mavili takım, kazanması halinde puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Çekyalı sol bek Filip Novak'ın ardından genç Abdurrahim Dursun'un da sakatlandığı Fırtına'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın jokeri Kamil Ahmet Çörekçi

sol bekte oynayacak. Yusuf Sarı yokken sağ kanat, Sosa ve Obi Mikel yokken de orta sahada görev yapan Kamil, bu kez sol bekte ter dökecek.

Sakatlığı nedeniyle Karadeniz ekibinin Göztepe ve Alanya maçlarında oynayamayan Daniel Sturridge, bu müsabakada da forma giyemeyecek. Teknik heyet, sakatlığını yeni atlatan İngiliz golcüyü haftaya oynanacak Galatasaray maçını düşünerek Ankaragücü müsabakasının kadrosuna almadı. Başkent ekibi ise yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile ilk maçına çıkacak.

BU SEZON 16. SAKATLIK

Trabzonspor'da genç sol bek Abdurrahim Dursun, bu sezon sakatlanan 16. isim oldu. Daha önce şu isimler sakatlık yaşamıştı: Arda Akbulut, Majid Hosseini, Fernandes, Novak, Pereira, Kamil Ahmet, Onazi, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Sturridge, Caleb Ekuban.

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Trabzon, A.Gücü ile oynadığı son 12 maçın 11'inde yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi bu maçlardan 8 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.

TEK SORU JOSE SOSA

Kritik A.Gücü karşılaşmasında cezalı Uğurcan Çakır yerine kaleyi Erce Kardeşler'in koruması beklenirken yine cezalı olan Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Obi Mikel'e forma verilecek. Sakatlığı nedeniyle Krasnodar ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Jose Sosa iyileşirken sarı kart sınırında olması Ünal Karaman'ı gelecek haftaki G.Saray maçı öncesinde düşündürüyor.

(Sabah)