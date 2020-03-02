Daniel Sturridge, 4 ay futboldan men edildi

Avrupa'da fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, ligde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları...

Süper Lig'in en iyisi Radamel Falcao

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında iki gol atan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao böylece Süper Lig'de 12. maçında 8. golünü attı. Toplamda 766 dakika sahada kalan Falcao, görev yaptığı her 96 dakika bir gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu oldu.