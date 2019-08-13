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  • 13 Ağustos 2019 Salı 17:00
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 17:00

D'Angelo Warriors'ı seçme sebebini açıkladı

D'Angelo Warriors'ı seçme sebebini açıkladı

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D'Angelo Russell, Golden State Warriors'ı seçmesinin sebeplerinin bir kısmının, "kazanan" bir oyuncu olmak olduğunu söyledi.

Warriors, yazın en şaşırtıcı hamlelerinden birini yapıp, All-Star guard D'Angelo Russell'ı bir imza-ve-takas işlemi ile takımına katmıştı.

Anlaşma, Warriors'ın Kevin Durant'ı kaybetmesinden sonra gerçekleşmişti ve bu yüzden Golden State, en iyi oyuncusunu kaybettikten sonra bir şeyleri telafi edebilmişti.

"KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR"

Son iki sezonu Brooklyn Nets ile geçiren Russell, Warriors ile birlikte olmaktan heyecan duyduğunu, sebebinin ise maç kazanma konusunda daha başarılı olmak istemesi olduğunu belirtti:

"Çok heyecanlıyım. Beş kez üst üste Finallerde bulundular ve kazanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu, bu ligdeki özgeçmişime eklemeye çalıştığım bir şey; bir kazanan olmak. Sanırım ilk adım, o kalibrede bir takıma gitmek. Bence çok iyi sonuç verecek."

Lakers, Russell'ın çaylak sezonunda sadece 17 maç, sonraki sezon Brooklyn Nets'e takas edilmeden önce de 26 maç kazanmıştı.

Brooklyn, daha sonra Russell'ın kulüp ile ilk sezonunda 28 galibiyete imza attı. Ancak önceki sezon, Russell, Nets ile 42 maç kazanarak ve Doğu Konferansında altıncı sıradan playofflara girmeyi başarmıştı.

(Sporx)

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