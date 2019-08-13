D'Angelo Warriors'ı seçme sebebini açıkladı

Warriors, yazın en şaşırtıcı hamlelerinden birini yapıp, All-Star guard D'Angelo Russell'ı bir imza-ve-takas işlemi ile takımına katmıştı.
Anlaşma, Warriors'ın Kevin Durant'ı kaybetmesinden sonra gerçekleşmişti ve bu yüzden Golden State, en iyi oyuncusunu kaybettikten sonra bir şeyleri telafi edebilmişti.
"KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR"
Son iki sezonu Brooklyn Nets ile geçiren Russell, Warriors ile birlikte olmaktan heyecan duyduğunu, sebebinin ise maç kazanma konusunda daha başarılı olmak istemesi olduğunu belirtti:
"Çok heyecanlıyım. Beş kez üst üste Finallerde bulundular ve kazanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu, bu ligdeki özgeçmişime eklemeye çalıştığım bir şey; bir kazanan olmak. Sanırım ilk adım, o kalibrede bir takıma gitmek. Bence çok iyi sonuç verecek."
Lakers, Russell'ın çaylak sezonunda sadece 17 maç, sonraki sezon Brooklyn Nets'e takas edilmeden önce de 26 maç kazanmıştı.
Brooklyn, daha sonra Russell'ın kulüp ile ilk sezonunda 28 galibiyete imza attı. Ancak önceki sezon, Russell, Nets ile 42 maç kazanarak ve Doğu Konferansında altıncı sıradan playofflara girmeyi başarmıştı.
(Sporx)
Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.
Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.
İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.
4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.