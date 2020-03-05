Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu

Sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Monaco ile görüşmelere başladı.

AS Monaco, Michael Enemalo'dan boşalan sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmelere başladı.

Footmercato'da yer alan habere göre; sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, Monaco yönetimiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Monaco yönetimi, Comolli'nin profili, tecrübesi ve Avrupa futbolunu iyi derecede bilmesinden etkilendi.

Monaco'nun bu görev için birkaç isimle daha görüşeceği bilgisi de verildi.

47 yaşındaki Fransız sportif direktör Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı.

(Sporx)