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Damien Comolli Topuk Yaylası'nda

Damien Comolli Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, top kapma, top sürme ve tek pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, rakip sahada pres, yarı sahada çift kale maç, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.

Topuk Yaylası'na gelen sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı izledi. Comolli'nin teknik heyet ve futbolcularla sohbet ettiği görüldü.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan, yarın "Fenerbahçeliler Buluşması" organizasyonu kapsamında Türkiye'nin her bölgesinden taraftarların Topuk Yaylası'na geleceği, antrenmanın da taraftara açık olacağı öğrenildi.

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