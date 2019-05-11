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  3. Damien Comolli, Luciano Narsingh transferi için girişimlerini sürdürüyor

Damien Comolli, Luciano Narsingh transferi için girişimlerini sürdürüyor

Damien Comolli, Luciano Narsingh transferi için girişimlerini sürdürüyor

Fenerbahçe'nin Luciano Narsingh'in peşinde olduğu iddia edildi.

Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi olan Narsingh sezon başında da gündeme gelmiş ancak kulübü Swansea City ile anlaşma sağlanamamıştı. O zaman satın alma opsiyonlu kiralama formülü gündemdeydi.

Şimdi ise 30 Haziran'da boşa çıkacağı için bonservis ücreti ödenmeden alınabilecek. 28 yaşındaki sağ kanat için görüşmeleri Damien Comolli'nin yürüttüğü belirtildi.

PSV DE İLGİLENİYOR

Fransız sportif direktörün, Narsingh'in menajeri Mino Raiola ile olan dostluğunu kullanarak transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Tek sıkıntı ise PSV'nin de Narsingh ile ilgilenmesi... Fuleli ve driplingi seven bir oyuncu olan 1.75 boyundaki Luciano Narsingh iki kanatta da oynayabiliyor.

Swansea City'de bu sezon kadroya girmekte zorlanan Hollandalı açık, Championship'te 2 maçta sadece 43 dakika şans bulabildi. Gol ve asist katkısı yapamadı.

(Takvim)

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