Damien Comolli, Inter'in gözden çıkardığı Joao Mario için İtalya'ya uçuyor
Fenerbahçe yönetimi, Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan Joao Mario'yu gözüne kestirdi.
Geçen sezon çok büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı Emre Belözoğlu ile takviye eden Fenerbahçe'den bir flaş hamle daha geliyor. Sarı-Lacivertliler'ın Inter formasını giyen Joao Mario'nun transferi için harekete geçtiği belirtildi.
8 VE 10 NUMARA OYNUYOR
Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan Portekizli yıldız iki sezon önce West Ham'a kiralanmıştı. Joao Mario 8 numara ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ kanatta da oynuyor.
HEDEF 1 YILLIĞINA KİRALAMAK
Sportif direktör Comolli'nin kısa süre içinde İtalyan yetkililerle temasa geçeceği belirtiliyor. Fenerbahçe 2 yıl daha sözleşmesi olan Joao Mario'yu 1 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor.
PORTEKİZ'İN VAZGEÇİLMEZİ
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 20 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mario tam 43 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.